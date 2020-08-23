جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
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عبر المطرب جورج وسوف، عن تقديره واحترامه الشديد للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ورد جورج وسوف على مجاملة آل الشيخ له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: قائلًا له "الله يديمك يا شيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (ابو وديع)".

كان تركي آل الشيخ شارك مقطع لجورج وسوف في مرحلة الطفولة وهو يؤدي أغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" للموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب.

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على أداء وسوف قائلا: "أبو وديع كاريزما".


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