أبطال "توأم روحي" يكشفون لـ"الفجر الفني" تفاصيل جديدة عن مشاركتهم في العمل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب أبطال فيلم "توأم روحي"، النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بنت أحمد، عن سعادتهم الشديدة بالمشاركة في فيلم "توأم روحي".

وكشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل مشاركته في "توأم روحي"، حيث أشار أن ماجذبه للمشاركة في هذا العمل، هو أنه منذ فترة طويلة يرغب في تقديم عمل رومانسى، وعندما عرض عليه الفيلم أعجب به ولم يتردد لحظة واحدة قبوله.

وأضاف الرداد أنه يجسد في الفيلم شخصية شاب يتعرض لمعاناة كبيرة جداً ومن خلال هذه المعاناة تدور أحداث الفيلم، موضحاً أن الشخصية كانت صعبة لأنها بها تفاصيل كثيرة.

بينما قالت الفنانة أمينة خليل أن سبب مشاركتها في العمل، هو قصة الفيلم، معبرة عن ذلك قائلة: "أول ماسمعت القصة من المخرج عثمان أبو لبن وافقت علطول من غير ماقرأ الأسكريبت".

وأضافت أمينة خليل أنها تجسد أكثر من شخصية في الفيلم، ومتحمسة للفيلم بشكل كبير، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن كواليس العمل بينها وبين حسن الرداد، قالت أمينة "حسن ممثل رائع وصديق قبل كل شيء، ومحترم ومتحمس لشغله، ويجعل من حوله يتحمس بحماسه".

فيما أوضحت الفنانة عائشة بن أحمد إنها تقدم في "توأم روحي"، أكثر من شخصية ويعتبر هذا بمثابة دور جديد عليها لم تقدمه من قبل، وهذا ماحمسها للمشاركة في العمل.

وأشارت أن التعاون مع الفنان حسن الرداد أكثر من رائع، معبرة عن ذلك قائلة"حسن جميل يحسسك إنك حد قريبه وأنت بتتعامل معاه وممثل مريح والشغل معه ممتع أوى".

فيلم "توأم روحي"، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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