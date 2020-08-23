نجم الإسماعيلي السابق يتغنى بمدرب الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، على خسارة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وأشار عبدربه إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أثبت أنه مدرب مميز، وأن البطولات التي توج بها بفضل تعليماته وليس اللاعبين.

وتابع في تصريحات تليفزيونية، "كارتيرون أعاد للزمالك كورته الجميلة الزمالك أصبح يلعب بثقة، في المقابل، يتحمل فايلر نتيجة مباراة اليوم وهو السبب الأساسي فيها".

جدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى 42 نقطة، محتلا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة محتلا المركز الأول.

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