الألومنيوم يتدرب على فترتين استعدادا لاستئناف القسم الثاني

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، المقرر انطلاق منافساته في 20 سبتمبر المقبل.
وقال صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكرة، إن الفريق يؤدي تدريباته بانتظام، بالملعب الرئيسي بالنادي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
وأضاف ان الجهاز الفني بقيادة ياسر الكنانى، استقر على تكثيف فترة التدريبات على أن يقوم الفريق بالتدريب على فترتين صباحا ومساءا، للوصول لأعلى جاهزية للاعبي الفريق.
ويدرس الجهاز الفني مع مجلس إدارة النادي، إمكانية إقامة معسكر للفريق في الأول من شهر سبتمبر المقبل، قبيل انطلاق منافسات الدوري، والذي يهدف الي خوض الفريق عدة مباريات ودية، لإعداد الفريق قبل استئناف المباريات.
وأشار صالح في تصريح خاص ل"الفجر الرياضى" الي ان الفريق يعاني من عدم وجود فرق لاقامة مباريات ودية قبل استئناف المباريات، وهذا ما دفعنا للتفكير في إقامة معسكر للفريق، موضحا ان هناك عدة أماكن تم اقتراحها لاستصافة معسكر الفريق وهي منتجع الاسيوطي، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أو القاهرة وحتى الآن لم نستقر على أحدهم.
يذكر ان فريق الالومنيوم بدأ تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، بعد إجراء المسحات لجميع افراد المنظومة التي جاءت جميعها سلبية باستثناء حالة واحدة تم عزلها وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لها.
ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

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