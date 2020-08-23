وزارة التخطيط: نصور مصر من الفضاء يوميًا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:46 ص
أشرف عبدالحفيظ
أشرف عبدالحفيظ
داليا الحسين
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قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي إن مركز رصد مخالفات بـ الأقمار الصناعية، يعطي معلومات على كافة المتغيرات التي تحدث على الأراضي الزراعية أو أى أرض تتبع لأي جهة، مشيرا إلى أن مصر يتم تصويرها بشكل يومي بدقة من الفضاء.

وأوضح "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت أنه يتم تصوير كل أنحاء مصر عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المركز يمد كل الجهات الحكومية في مصر بالمعلومات عبر الأقمار الصناعية.

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية على سبيل المثال تقارير (متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات).

وقالت السعيد، في بيان صحفي السبت، أن المركز يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية حيث إن المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، الذى يتم تنفيذه بين وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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