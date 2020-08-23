ميدو يهاجم فايلر بعد الهزيمة من الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، انتقادا شديدا للسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب خسارة الأحمر  بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار، أن فايلر يقوم بالتأليف، مشيرا إلى أن من يتبع هذه السياسة ربنا بيعاقبه.

وتابع، "فايلر بدأ بشكل خاطئ، بخطة لم يلعب بها في مباريات سابقة، فهو دفع بمحمد هاني على حساب أفضل لاعبيه في المباراة السابقة أحمد فتحي، ولكن كارتيرون بذكاؤه وحنكته استطاع أن يتعامل ولم يفعل مثلما فعل مدرب الأهلي بالتاليف في التشكيل، لذلك ربنا وفقه".

وواصل، "مدرب الأهلي في 70% من مبارياته دائماً بيبدأ بشكل خاطئ، ولكن بيقدر يصحح أخطاؤه بمرور الوقت لـ "سهولة الخصوم"، لكن اليوم كان بيلاعب الزمالك، والزمالك قدر يعاقبه".

وأتم ميدو حديثه، "فايلر تمت معاقبته من الزمالك، ويجب أن يتعلم من أخطائه خلال الفترة المقبلة".

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