ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار اليوم على القمة بين الأهلي والزمالك، حيث استطاع أبناء ميت عقبه تحقيق فوزًا كبيرًا ومستحقًا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في الجولة 21، من الدوري المصري الممتاز.





وحقق الفارس الابيض فوزًا ثميناً على حساب المارد الأحمر في القمة رقم 120، في مباراة تفوق فيها أداء أحفاد مدرسة الفن والهندسة وأثبت مكانة الفريق في القارة السمراء.


وحصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 42 ويرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويحتفظ الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.



فأصبح ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:- 




2-الزمالك 42 نقطة.

3-بيراميدز 39 نقطة.

4-المقاولون العرب 37 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-إنبي 29 نقطة.

7-سموحة 27 نقطة.

8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- مصر المقاصة 23 نقطة.

10-الاسماعيلي 23 نقطة.

11-حرس الحدود 22 نقطة.

12-أسوان 22 نقطة

13-طلائع الجيش 21 نقطة.

14-الجونة 21 نقطة.

15-المصري 20 نقطة.

16-وادي دجلة 19 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 16 نقطة

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