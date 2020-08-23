مدير الكرة بنادى النوبة: قادورن على الصعود هذا الموسم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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عاد فريق نادي النوبة السويسي الي التدريبات الجماعية وسط الإجراءات الاحترازية استعداد لاستئناف النشاط الرياضي بدوري القسم الثالث.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة للفريق، لدينا ثلاث مباريات أمام بورتو السخنة و سماد السويس و دمياط وجميعهم مباريات كوؤس، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة ايمن حسين تحقيق حلم أبناء النوبة وخطف بطاقة التأهل لدوري القسم الثانى.

وأضاف " نبيل " أن النوبة قادر على الصعود هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة مع بورتو و بورفؤاد، ويواجه الفريق نادى منتخب السويس و القناة وديا قبل استئناف المسابقة.


وجدير بالذكر ، ان النوبة يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة ، فيما يحتل بورتو السخنة صدارة المجموعة برصيد 52 نقطة، ويأتى بورفؤاد في الثانى برصيد 50 نقطة.

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