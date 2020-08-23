معتصم النهار يروج لمسلسله الجديد "من الآخر"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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روج الفنان السوري معتصم النهار لمسلسله الجديد “من الآخر” والذي سيشارك في بطولته بشخصية “ورد”.

وقد علق على البرومو الترويجي له قائلاً: “أهلاً ورد، شخصيتي في مسلسل “من الآخر”، العرض الأول سيكون في الـ20 من شهر أيلول/سيبتمبر المقبل”.

على الصعيد الآخر، نشرت الممثلة اللبنانية الشهيرة ريتا حايك برومو المسلسل عبرحسابها على انستغرام حيث ستتشارك مع معتصم دور البطولة.

يذكر أن المسلسل يتحدث عن قصصاً واقعية تعكس هواجس المجتمع اللبناني والعربي، ويشارك فيه ايضا عدد من الممثلين اللبنانيين بينهم رولا حمادة، هيام أبو شديد، وسينتيا سامويل، وهو من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا، وإنتاج شركة “الصبّاح”.

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