أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:12 ص
رقية صلاح
Advertisements
أعرب أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في قمة الدوري المصري لكرة القدم.
وقال فيصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله علي الفوز ونادي الزمالك نادي كبير ويلعب كل مباراة على الانتصار وتربيت من صغري علي ذلك"
وأضاف :"طموحي في الفترة المقبل البقاء في الزمالك، ومازلت في البداية ولم أقدم شئ للأبيض وأتمني أن يكرمني الله دائما وأحرز المزيد من الأهداف وأحصد البطولات مع فريقي".
وتابع :" شئ عظيم أن أسجل في شباك النادي الأهلي وهو من أكبر الأندية ووالدتي تنبأت بهدفي وإحتفالي جاء لأخي المريض".
وأتم تصريحاته:" ما أتمناه أن يتم تقيدي في أفريقيا في العام المقبل مع الزمالك ولا افكر في الاحتراف".