أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة









أعرب أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في قمة الدوري المصري لكرة القدم.





وقال فيصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله علي الفوز ونادي الزمالك نادي كبير ويلعب كل مباراة على الانتصار وتربيت من صغري علي ذلك"





وأضاف :"طموحي في الفترة المقبل البقاء في الزمالك، ومازلت في البداية ولم أقدم شئ للأبيض وأتمني أن يكرمني الله دائما وأحرز المزيد من الأهداف وأحصد البطولات مع فريقي".





وتابع :" شئ عظيم أن أسجل في شباك النادي الأهلي وهو من أكبر الأندية ووالدتي تنبأت بهدفي وإحتفالي جاء لأخي المريض".



