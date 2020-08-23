أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أعرب أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الأهلي 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في قمة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال فيصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله علي الفوز ونادي الزمالك نادي كبير ويلعب كل مباراة على الانتصار وتربيت من صغري علي ذلك"

وأضاف :"طموحي في الفترة المقبل البقاء في الزمالك، ومازلت في البداية ولم أقدم شئ للأبيض وأتمني أن يكرمني الله دائما وأحرز المزيد من الأهداف وأحصد البطولات مع فريقي".

وتابع :" شئ عظيم أن أسجل في شباك النادي الأهلي وهو من أكبر الأندية ووالدتي تنبأت بهدفي وإحتفالي جاء لأخي المريض".

وأتم تصريحاته:" ما أتمناه أن يتم تقيدي في أفريقيا في العام المقبل مع الزمالك ولا افكر في الاحتراف".

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