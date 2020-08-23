أحمد التهامي يشوق الجمهور لفيلم "زنزانة 7" (صورة)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان أحمد التهامي جمهوره ومتابعيه لفيلمه الجديد "زنزانة 7" ، المقرر عرضه الفترة المقبلة، حيث نشر التهامي صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واكتفى التهامي بالتعليق على الصورة قائلًا: "زنزانة 7" قريباً.

يشار إلى أن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنان نضال الشافعي ، أحمد زاهر ، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، ايهاب فهمي، احمد التهامي، مدحت تيخا وآخرين و سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد التهامي، شارك في رمضان 2019، من خلال مسلسل “هوجان”، والذي قام ببطولته محمد عادل إمام، صلاح عبد الله، عبير صبري، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.


أحمد التهامي يشوق الجمهور لفيلم "زنزانة 7" (صورة)
أحمد التهامي يشوق الجمهور لفيلم "زنزانة 7" (صورة)

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