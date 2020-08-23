مختار نوح: الجماعات التي تستخدم الشعارات الدينية تواجه "بوارًا"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:31 ص
مختار نوح
مختار نوح
هدى عبدالرازق
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قال مختار نوح، المفكر الإسلامي، إن الجماعات التي تستخدم الشعارات الدينية تواجه "بوار"، وهبوط في المنحنى.

وأشار "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن كثير من التيارات السياسية في الماضي كانت "تحج" إلى الجماعات الدينية لتحظى بمناصب أو الاستفادة منهم، عدا أفراد معينة منهم رفعت السعيد.

وأضاف المفكر الإسلامي: "في فترة من الفترات جماعات الإسلام السياسي كانت تعطي صكوك الغفران والمحبة".

إلى ذلك، كشفت جبهة شباب الصحفيين أن جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تضليل أعوانهم للتغطية على وفاة الإخواني عصام العريان على إثر مشاجرة مع أحد الإخوان بالسجن مؤكدة الجبهة علي أنهم يحاولون كذبًا وتضليلًا للرأي العام بأن وفاته جاءت على إثر مشادة بينه وبين أحد ضباط السجن.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: أن جماعة الإخوان الإرهابية تنهار بسبب خلافاتها وتسعى للتغطية على تلك الخلافات من خلال تضليل الرأي العام بأكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

أضاف طوالة: "الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخارج ويوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية"..

وأشار رئيس الجبهة إلي ان عصام العريان الذى مات على إثر حدوث مشادة بينه وبين أحد قيادات الإخوان بالسجن يشير لمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية حيث تشهد جماعة الأفاقون الكاذبون بمصر حالة تفكك غير مسبوقة في ضوء عدم اقتناع شباب الجماعة بشطحات قيادتها والتي أدت للحال المزري للتنظيم برمته.

ووجهت الجبهة رسالة ناريه إلي الجماعة الإرهابية قائلة: مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقى بكم في غياهب النسيان ولن تقوم لكم قائمة بمصر بعد وبمجرد انقضاء مصالح الدول الداعمة لكم فستلفظكم وتلقي بكم في الشتات.

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