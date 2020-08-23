عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن وجود اشتباه في وجود كسر بعظمة الترقوة لمحمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام النادي الأهلي.





أضاف أسامة أن عبدالشافي سيخضع لأشعة لتحديد الإصابة، والتي تعرض لها لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف مع وليد سليمان لاعب الأهلي.









وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.



