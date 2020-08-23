وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:33 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فوز نادي الزمالك، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى القمة 120 بالدورى الممتاز، سيترتب عليه مكاسب عدة للقلعة البيضاء، بعد الاداء المهلهل وغير المتماسك الذي ظهر به لاعبى القلعة الحمراء اليوم، متابعا: "كعب الأهلي على الزمالك كان عاليا طيلة السنوات الماضية في مباريات القمة، ولكن الزمالك كسر هذه القاعدة اليوم، والهدف الثالث أثبت أنه بطل الوقت الضائع".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه حتى اللحظات الأخيرة كان نادي الزمالك الأفضل والأحسن، الأمر الذي يؤكد أن الأهلي يحتاج إلى عملية إصلاح وترميم حتى لو أنه على قمة الدوري، أو يوجد إصابات كثيرة بين صفوفه.

وأكد "الإبراشي"، أن معايير القمة مختلفة تمامًا عن أي مباراة أخرى ولا تخضع لأية حسابات عادية، مضيفا: " الـ8 دقائق وقت بدل ضائع فى القمة الـ120 تعد مباراة تانية".

هذا وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام الزمالك بالقمة 120.

وانفرد فايلر بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة مباشرة ً، ووجه العتاب على المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الدوري العام.

وتأخر المدرب السويسري، عن المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده بعد المباراة، بسبب عدم رغبته في الخروج من غرفة الملابس عقب الهزيمة.

وتلقى النادي الأهلي، الهزيمة الأولى له في الدوري المصري تحت قيادة فايلر، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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