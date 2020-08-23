بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:15 ص
سمير صبري
سمير صبري
مـروة هيـكل
Advertisements
قدم الدكتور سمير صبري، بلاغًا تكميليًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضي منصور المحامي، ورئيس مجلس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب.


والتمس "صبري"، في بلاغه إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق معه، موضحا أنه قد سبق وقدم البلاغ رقم 725 لسنة ٢٠٢٠ عرائض مكتب فني ضد المتهم مرتضى منصور، عن واقعة تطاوله على النائب العام والسادة المحامين العموم بالنيابة العامة، وبمراجعة كلمة المبلغ ضده؛ أمام مجلس النواب الموقر والتدقيق فيها تبين أن المتهم المدعو مرتضي منصور، وجه اتهامات تمس نزاهة وسمعة دولة النائب العام، والتي يعف اللسان عن ذكرها لتدنيها، مما يحق بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، لما بدر منه من عبارات تتوافر فيها كافة أركان جريمة السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة والتطاول والتدخل في أعمال السلطة القضائية. 

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

بلاغ آخر ضد مرتضى منصور
كان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، قدم بلاغًا، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، لتطاوله وتجاوزه في حق النائب العام، أثناء جلسة مجلس النواب.

وقال "صبري"، في بلاغه، إنه بتاريخ 17 أغسطس الجاري، وأثناء مناقشة مجلس النواب للطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده؛ لما بدر منه من إساءات وبذاءات بحق الشعب المصري، بالفيديو المتداول له عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، تلفظ المبلغ ضده بعبارات تتوافر فيها كافة أركان جريمة التطاول والتدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه جاء على لسان "منور" وبالنص أثناء تلك الجلسة الآتي: ((لما يكون فيه فيديو مفبرك والتقرير قال لك مفبرك هي المشرحة ناقصة قتله، لما يكون في تلات عبارات حضرتك تحط ست عبارات من عندك في التقرير اللي جاي للمجلس مش موجوده في الفيديو يعني متفبرك وكمان حاطط عبارات مش موجودة في الفيديو حضرتك جبتها منين يافندم.. لما يكون متقدم البلاغات دي كلها بقالها ست أشهر.. مفيش إجراء واحد اتخذ، وانا بعد أربع أيام يجي طلب، البلاغ أتقدم لهم يوم 14 ـ 17 يتقدم طلب رفع الحصانة وانا اللي بتجامل يعني عاوز أوري شعب مصر كله اللجنة التشريعية مجاملتش مرتضى منصور ومجلس النواب ما بيجاملش مرتضى منصور).

وطالب صبري، باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده والتحقيق فيما ورد ببلاغة وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رفع الحصانه عن مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر الزمالك

أخبار تهمك

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعة

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهاجم فايلر بعد الهزيمة من الزمالك

منذ ساعة

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بلاغ يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور لإهانته جميع المصريين

13 بلاغا جديدا يطالب النائب العام باتخاذ إجراء صارم ضد مرتضى منصور

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ومحافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

بلاغ ضد محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بسبب مرتضى منصور

بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لمرتضي منصور (تفاصيل)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

12:15 ص

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية