بعد عزل عميد كلية التربية بسبب رشوة جنسية.. جامعة بنها ترد

قال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمًا بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعد أن ثبت تورطه فى رشوة جنسية، إن "ما ارتكبه الجاني عملا فرديا لا يمثل من قريب أو بعيد المجتمع الجامعي، سواء في جامعة بنها أو الجامعات الأخرى".





وأضاف "الجيزاوى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو المسائلة، متابعا: "لدينا منهج فى الجامعة يتلخص فى أن العدالة عمياء ونزيهة الحكم عنوان الحقيقة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه".





وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه فور علم الجامعة بالواقعة استغلاله للنفوذ وأرتكاب أعمال تتنافى مع القيم والأعراف والأخلاق الجامعية ولا تتوافق مع المجتمع والأخلاق الجامعية،و تم إحالته إلى مجلس التأديب.





إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بجامعة بنها، بأن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "إ.م.م.ف" عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناء على ما ورد خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التى ترجع إلى يناير عام 2018.





وأشار المصدر إلى أن المشكو في حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته إلى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة في حكمها قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.





وأكد المصدر حرص الجامعة على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه، ولا يوجد أحد فوق المسائلة".



