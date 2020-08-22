عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

فايلر قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"عندما تتأخر في الشوط الأول عليك أن تبحث عن حلول وحاولنا من خلال تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني لكن لم نوفق".

وأضاف :"محبطون من تلك النتيجة لكن هذه هي كرة القدم وعلينا التحضير للمباريات المقبلة جيدا".

وأوضح :"تغيير اجايي لانه لم يكن جيدا كفاية في الشوط الأول، وذلك قمت بتغييره بين شوطي المباراة".

وواصل :" لا يمكن تغيير كل لاعب غير موفق والأخطاء جزء من كرة القدم ولا بد أن أمنح اللاعبين مزيدًا من الفرص". 

وأتم حديثه بالرد على فالانتقادات التي توجه لبعض اللاعبين على السوشيال ميديا: درست صحافة وإعلام ولا أعتقد أن تلك الانتقادات تؤثر على أدائهم في الملعب".

وخسر الأهلي أمام الزمالك مساء اليوم السبت بهدف مقابيل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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