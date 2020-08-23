في ذكرى وفاته.. تعرف على زيجات كمال الشناوي والصدمة التي تعرض لها قبل رحيله

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، الذي يعد أيقونة من أيقونات الزمن الجميل.

تزوج الشناوي من الممثلة عفاف شاكر، أخت الممثلة شادية، التي سريعًا ما اعتزلت التمثيل من بعدها، استمر زواجهما نحو عامين، ليقع الانفصال بينهما نتيجة انجذابهما لبعضهما وتسرعهما باتخاذ قرار الزواج دون تفكير عميق ولذلك لم يعمر زواجهما طويلًا.

بعدها تزوج من الراقصة هاجر حمدي التي اعتزلت الرقص قبل الزواج وأنجب منها ابنه محمد، الذي أتجه إلى الإخراج ليصبح اسمًا معروفًا المخرج محمد الشناوي، ولم تستمر الزيجة أيضًا.

تعددت زيجات الشناوي فقد تزوج من الفنانة ناهد شريف، وبعد ذلك تزوج من خارج الوسط الفني وعاش حياة مستقرة.

كان أكثر شيء ألمه على مدى حياته وفاة ابنه المهندس علاء نهاية عام2009م، الذي برحيله مثل صدمة كبيرة تلقاها، على الرغم من حالة الحزن التي سيطرت عليه عقب وفاة علاء إلا أنه أكد رضاءه تمامًا بقضاء الله وقدره، وظل يدعو الله سبحانه وتعالى دائمًا أن يغفر له ويرحمه فالدوام لله وحده.

قد يكون الشناوي لم يمثل ذلك الدور في أحد أفلامه ولم يكن يتوقع أن يعيشه في الواقع، إلا أنها الحقيقة المرة القاسية على مشاعره كأب.

فقد تفاجئ وهو يدخل عليه غرفته في الصباح لإيقاظه من نومه، ليجده مفارق الحياة دون أي مرض، ولكن تمسك بإيمانه بالله إلا أن صوته الذي حمل الانكسار والانهيار كشف ذلك الحزن العميق.





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