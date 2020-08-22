أليجري مرشح لخلافة كونتي في إنتر ميلان
السبت 22/أغسطس/2020 - 11:40 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أثار الجدل حول إستمراره في إنتر ميلان وذلك عقب خسارة نهائي بطولة الدوري الاوروبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد إشبيلية الإسباني.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا العالمية بأن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق يعتبر المرشح الأبرز لتولي تدريب إنتر ميلان في حال رحيل كونتي.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن أليجري كانت قد تمت إقالته من تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، حيث حصل المدير الفني الإيطالي على راحة لمدة عام وأصبح جاهزاً للعودة إلى التدريب مرة أخرى.
وأكدت الشبكة العالمية أن تصريحات كونتي في عدة مناسبات تسببت في الدخول في خلافات مع مسئولي إنتر ميلان مما أثار الجدل حول إستمراره في الموسم المقبل مع النادي الإيطالي.