فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن انتقادات الجماهير للاعبي الفريق الأول عبر السوشيال ميديا، لا يعترف بها.

وضرب فايلر المثل بلاعبه محمد هاني، حيث أوضح أن اللاعب يعتبر محترف ويعلم تمامًا أن هذا الشئ أمر طبيعي ولا يمكن الالتفات له.

وتابع: "دخول الناشئين للتدريبات لا يعني الدخول للمباريات، وحالة دخول أسامه فيصل في الزمالك، جاء بسبب فوز فريقه".

وتلقى النادي الأهلي، الهزيمة الأولى له في الدوري المصري تحت قيادة فايلر، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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