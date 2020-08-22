فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن انتقادات الجماهير للاعبي الفريق الأول عبر السوشيال ميديا، لا يعترف بها.





وضرب فايلر المثل بلاعبه محمد هاني، حيث أوضح أن اللاعب يعتبر محترف ويعلم تمامًا أن هذا الشئ أمر طبيعي ولا يمكن الالتفات له.





وتابع: "دخول الناشئين للتدريبات لا يعني الدخول للمباريات، وحالة دخول أسامه فيصل في الزمالك، جاء بسبب فوز فريقه".



