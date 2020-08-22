تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يُفتتح الموسم الكروي ف إنجلترا رسمياً، بلقاء الدرع الخيرية، والذي يجمع فريقي أرسنال وليفربول، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتمكن ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020 بعد منافسة مع مانشستر سيتي، فيما نال آرسنال لقب كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، يوم السبت الموافق 29 أغطسس، على أن ينتطلق الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويأمل الطرفان في افتتاح الموسم بشكل جيد، بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، والذي يعادل بطولة السوبر.


ويبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد، فيما يواجه أرسنال مضيفه فولهام، وذلك يوم السبت 12 سبتمبر القادم.

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