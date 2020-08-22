مجهول ينتحل صفة المخرج حاتم علي على الفيسبوك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قرر المخرج السوري الكبير حاتم علي اتخاذ كافة التدابير القضائية والقانونية ضد أحد المحتالين الذين يستغلون اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث يقوم المحتال بإنشاء صفحات شخصية تحمل اسم المخرج السوري ويتواصل مع الأشخاص بسوريا ولبنان ومع مرور الوقت يطلب منهم اموال ويقوم بالنصب عليهم.
المحتال يتواصل معهم بالكتابة فقط ويرفض الرد او التواصل الصوتي.
ولم يكتفي المحتال باستخدام اسم حاتم علي بل استخدم اسم شركة جينو ميديا الإماراتية التي كانت قد أنتجت مسلسل ممالك النار " ويتعاون معها علي حاليا في عمل جديد.
واسم شركة غولدن ستار السورية.
واكد المخرج حاتم علي أنه ومنذ فترة طويلة موجود في كندا وخصوصا مع أزمة الكورونا ولم يحضر لمصر أو سوريا أو بيروت أو الامارات او أية دولة عربية منذ بدأت أزمة الكورونا.
وحذر علي الجميع من هذا الشخص أو ارسال أية أموال لاي شخص ينتحل اسمه.
المحتال يستخدم رقم هاتف روماني واخر سوري في مخاطباته.
ويستخدم نسخة مزورة لجواز سفر المخرج برقم خاطئ واسم عائلة خاطئ..
وكرر حاتم  علي تحذيره للجميع من التعامل مع هذا المحتال

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