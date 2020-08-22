بعد 20 مباراة.. الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ"فايلر" مع الأهلي بالدوري

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الزمالك انتصارا ثمينا على حساب غريمه النادي الأهلي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك في الدقيقة 13، وتعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، وأضاف مصطفي محمد الهدف الثاني للفريق الأبيض بالدقيقة 71، واختتم اللاعب الصاعد أسامة فيصل ثلاثية الزمالك بالدقيقة 93.

وارتفع رصيد الزمالك إلي 42 نقطة وينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري متفوقا على بيراميدز الذي تراجع للمركز الثالث بـ39 نقطة، بينما يتصدر النادي الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.
الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة للأهلي بالدوري:

الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ"فايلر" مع الأهلي

واستطاع الزمالك إنهاء سلسلة اللاهزيمة للسويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما ألحق به الهزيمة الأولي هذا الموسم في مباراته رقم 21 بالبطولة المحلية، بعدما حافظ على سجله خال من الهزائم في (20) مباراة سابقة بالبطولة (18 انتصارا - 2 تعادلين) 

سجل المارد الأحمر تحت قيادة فايلر 53 هدفا في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم ويعد صاحب أقوي هجوم في البطولة حتي الآن، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر صاحب أقوي دفاع ايضًا بالدوري.

وحصد رينيه فايلر 56 نقطة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز من أصل 63 نقطة مستحقة حيث 7 نقاط من (تعادلين - هزيمة).

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