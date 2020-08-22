رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت: تناول المنشطات عامل مساعد للحمل بتوأم

قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت التخصصى، إنه فى الشهر الثانى من الحمل وعند اكتشاف أن السيدة الحامل بها أكثر من توأم، نعمل على تخفيض أعداد التوأم من خلال التدخل الطبى، وجعلهم أثنين فقط حفاظًا على صحة الأم والأجنة، مشيرًا إلى أن الأزهر أفتى بجواز ذلك.



وأضاف "عز الدين"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليص عدد الأجنة التوأم يعود إلى موافقة الوالدين، فمنهم من يوافق وآخرون يرفضون ويصرون على استمرار الحمل بالعدد الموجود،لافتًا إلى أن ذلك يشكل خطرًا على صحة الأم والأجنة ولذلك نتابع مثل هذه الحالات بدقة منذ بداية الحمل.



وأكد "عز الدين"، أن هناك منشطات تكون عامل مساعد على أن تجعل الأم تحمل بتوأم، موضحًا أن حمل الأم بتوأم يأتى بتعمد فى بعض الأحيان، مثل تناول الأم منشطات طبية للمبايض يجعلها تحمل بأكثر من جنين.

في السطور التالية ننشر لك معلومات تفيدك في التفريق بين التوأم بكل سهولة، وإليك التالي:



ابحثي عن وحمة في جسد أحدهما.



إذا كان توأماك متشابهين بشكل كبير، اتخذي إجراء آخر، مثل إبقاء سوار المشفى أو طلاء إصبع أحدهما أو ابتياع ملابس مفصلة لهما خصيصًا كقبعة أو معطف.



انتبهي إلى الاختلاف في جسدهما وشخصيتهما. في بداية الأمر قد يكون صعبًا، إلا أنك ستلاحظين الاختلافات سواء بالطباع والردود بشكل كبير.





ركزي على كل طفل بشكل منفصل حتى تتضح لك الاختلافات أكثر.



ساعدي الأقارب ممن يجدون صعوبة في التمييز بينهما لتجنب الإحراج وقومي بتذكيرهم بكيفية التمييز وحثهم على العثور على اختلافات بينهما بأنفسهم.



حاولي عدم مناداتهما بترتيب معين دائم لأسميهما، لتعزيز فرديتهما.





اعملي على إلباس توأميك ملابس مختلفة، أو إن فضلت إلباسهما الزي نفسه، اتركي علامة تمييز، مثل جراب بلون مختلف.



من المهام الضرورية لوالدي التوأمين، تحديد اسم الطفل صاحب الصورة فور التقاطها.