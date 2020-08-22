حازم إمام يهنئ زملائه بالفوز على الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التهنئية لزملائه بعد الفوز على الأهلي مساء اليوم مشيرا إلى أن الجميع كانوا رجالا طوال المباراة وأدوا ما عليهم  وكان من الممكن تحقيق فوز أكبر.

وأضاف إمام أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة.. موجها رسالة  للجميع: "الناس بيقولوا إننا كسبنا السوبر بالصدفة وهو ليس الحقيقة حيث اثبتنا في الملعب تفوقنا.. متمنيا  المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة".

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

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