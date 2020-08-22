مدرسة تترك عملها لتدير مقهى.. تؤكد: المرأة تعمل في أي مجال

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قالت نعمة أبو اليزيد، مدرسة تعمل فى مقهى والدها،إنها حصلت على إجازة من المدرسة التى تعمل بها من أجل إدارة المقهى التى يمتلكها والدها، مشددة على أنها لا تخضع للمورث السلبى لدى المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة، وتابعت:"المرأة تعمل في أي مجال".



وأضافت "نعمة أبو اليزيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مهنة إدارة المقهى ليس بالعمل الشاق عليها أو على أى مرأة، مشددة على أنها سعيدة بإدارة المقهى كونها لجأت غلى ذلك من أجل الإنفاق على والدها وأسرتها فى ذات الوقت، وتابعت:"أنا مش بتعب من الشغل..والست تشتغل فى أى مجال".



وأكدت "نعمة أبو اليزيد"، أنها تحظى بإحترام الجميع فى عملها ولا تواجه أى عقبات فى عملها بالمقهى، وتابعت:"طالما الإنسان بيتعامل بإحترام فى أى مجال الناس كلها بتحترمه".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



