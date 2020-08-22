الخبراء ينصحون الفتره الذهبية لشراء الذهب في مصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:11 م
الذهب
الذهب
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الخبراء ينصحون الفتره الذهبية لشراء الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب عدم استقرار خلال الفتره الماضيه , وعلي من يريد الإستثمار في الذهب أستغلال هذه الفتره باعتبارها الوقت المناسب لشراء الذهب كنوع من الادخار  والاستثمار.

وقال المهندس رفيق عباس رئيس شعبه الذهب باتحاد الصناعات في تصريحات صحفيه:”أن الذهب هو الملاذ الاّمن للاستثمار حالياً في ظل تداعيات كورونا,وأن السوق المحلي شهد هدوء تام في حركه البيع والشراء”.

وأشار رئيس شعبه الذهب في اتحاد الصناعات إلي أنه يتوقع زيادة أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة لذلك ينصح المواطنين بالشراء الآن للادخار.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب مساء اليوم  السبت 22أغسطس 2020

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 22 أغسطس 2020، وسجل عيار 21 نحو 859 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 736 جنيها، وعيار 24 نحو 982 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6872 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1940 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب.

وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار ومن خلال ذللك يتم تحديد الأسعار.

الخبراء ينصحون الفتره الذهبية لشراء الذهب في مصر

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