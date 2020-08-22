سيرين عبد النور توجه رسالة شكر للمنتج جمال سنان

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:57 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
لمياء علي
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وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة شكر للمنتج جمال سنان وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت سيرين قائلة: ‏صاحب كلمة we can do it بدي اشكرك على اعصابك القوية يللي قوتنا بالاوقات الصعبة. كنت دايماً تقللي نحنا وعم نصور ما تخافي وتضلك عم تضحك بالوقت يللي كانت المشاكل فوق راسك... شكراً.

يذكر أن سيرين تستعد لعرض مسلسلها الجديد دانتيل خلال أيام وذلك ابتداء من 23 أغسطس/آب، من الاحد الى الخميس، وهو من بطولة: محمود نصر، سلوم حداد، سيرين عبد النور، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين. إخراج: المثنى صبح.

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