الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

ألحق الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول

بدأ فريق الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وأمامه حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" وفي الهجوم مصطفى محمد.





أما الأهلي فبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم جونيور أجاي وأليو بادجي.





بادر الأهلي بالهجوم مبكرًا حيث سدد متوسط الميدان المالي أليو ديانج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض في الدقيقة الثانية.





وفي الدقيقة 5 حرم القائم الأيمن لمحمد أبو جبل الأهلي من إحراز الهدف الأول، بعدما تصدى لرأسية رائعة من السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، الذي تلقى تمريرة رائعة من ياسر إبراهيم.





ورد الزمالك على كرة بادجي الخطيرة بهجمة في منتهى الخطورة بعدما سقط حمدي فتحي في وسط ملعب الأهلي دون تدخل من أحد لينطلق يوسف أوباما باتجاه منطقة جزاء الفريق الأحمر ويمرر كرة عرضية لكن كرته لم تجد من يحولها إلى هدف في الدقيقة 7.





وسقط حازم إمام على حدود منطقة جزاء الأهلي من الناجية اليمنى بعد تدخل من المالي أليو ديانج لم يتردد حكم المباراة الكرواتي إيفان بيبيك في احتسابها لينفذها أحمد سيد زيزو لكن دفاع الأهلي أبعد الكرة ببراعة.





وفي الدقيقة 12 مرر محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية رائعة من الناحية اليمني ليقابلها أليو بادجي بضربة رأسية رائعة لكن أبو جبل حارس الزمالك أنقذ مرماه بطريقة رائعة.









وفي الدقيقة 13 ومن هجمة منظمة مرر أشرف بن شرقي الكرة رائعة إلى أحمد سيد "زيزو" الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول لأصحاب القميص الأبيض.





بعد هدف الزمالك أتيحت فرصة للسنغالي أليو بادجي لكنه تسرع في الكرة وسددها ضعيفة بعيدة عن مرمى أبو جبل حارس الزمالك.





ومرر علي معلول الكرة من الناحية اليسرى في الديقة 16 لكنها مرت بسلام على دفاعات الزمالك الذي أبعد الكرة قبل وصولها إلى محمد مجدي "أفشة" وتضيع فرصة للفريق الأحمر، ليسدد أفشة كرة قوية لكنها لم مرت بعيدة عن مرمى أبو جبل.





واستمر بحث لاعبو الأهلي عن هدف التعادل حيث سدد عمرو السولية المنطلق كرة قوية في الدقيقة 21 لكن محمد أبو جبل كان في الموعد وتصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.





وانطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة 23 من وسط الملعب ومرر الكرة ناحية اليسار إلى أليو بادجي الذي مرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن محمود "الونش" أبعد الكرة عن بعيدة عن منطقة جزاء فريقه.





وسدد يوسف أوباما كرة قي الدقيقة 35 لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي الأهلي وتحولت إلى ركلة ركنية نجح دفاع الأهلي في التعامل معها وإبعادها عن مناطق الخطورة.





وحصل عمرو السولية على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 على حدود منطقة جزاء الزمالك، بعد تدخل قوي من طارق حامد نفذها علي معلول أعلى عارضة محمد أبو جبل وتضيع فرصة للفريق الأحمر في إدارك التعادل.





وحصل محمد هاني على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 45 بعد عرقلته ليوسف أوباما، لم يتردد حكم اللقاء إيفان بيبيك في إشهار البطاقة لظهير أيمن الأهلي.









واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق كوقت بدل من الضائع ليحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء الثانية وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.





الشوط الثاني





وقبل انطلاق الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييران دفعة واحدة في تشكيل فريقه حيث دفع بالثنائي جيرالدو دا كوستا ووليد سليمان بدلًا من أليو ديانج وجونيور أجاي في محاولة منه لتنشيط هجوم فريقه.





ومع أول محاولة حمراء في الشوط الأول مرر أفشة كرة عرضية متقنة لكن محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك حول الكرة إلى ركلة ركنية قبل وصولها إلى أليو ديانج لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية نفذها على معلول على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد الكرة برأسه قوية بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.





واستمر ضغط الفريق الأحمر على مرمى أبو جبل حيس مرر محمد هاني الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد "أفشة" برأسه ومرت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.





وتحصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 49 على بطاقة صفراء ثالثة لتدخله القوي مع أبو جبل حارس الفريق الأبيض، لم يتردد إيفان بيبيك حكم اللقاء في إشهار البطاقة في وجه متوسط ميدان الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 53 لجأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لدكة بدلاء فريقه بالدفع بمحمد أوناجم بدلا من أحمد سيد "زيزو" محرز الهدف الأول للفريق الأبيض.





وخطف أليو بادجي الكرة من محمود حمدي "الونش" ومررها إلى جيرالدو الذي بدوره مررها إلى أفشة ليسددها الأخيرة وترتطم بالقائم الأيمن لمحمد أبو جبل وتضيع فرصة محققة للأهلي في إحراز هدف التعادل.





ولجأ حكم اللقاء الكرواتي إيفان بيبيك لتنقية الفيديو المساعد "VAR" للفصل في مطالبة وليد سليمان بركلة جزاء لكن الحكم ذهب بنفسه ولكنه أيد قراره السابق بعدم احتساب اللعبة ركلة جزاء.





واستمر ضغط الفريق الأحمر حيث نجح ياسر إبراهيم في الدقيقة 62 في إدراك التعادل للأهلي بعدما وصلته كرته الرأسية من يد أبو جبل ليسددها بقدمه داخل الشباك وينجح في هز شباك محمد أبو جبل بهدف التعادل للفريق الأحمر.





وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون إجراء التغيير الثاني للفريق الأبيض بإشراك كابونجو كاسونجو بدلا من يوسف أوباما في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية للزمالك.





وحصل عمرو السولية على البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء بعد عرقلته لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك في الدقيقة 66، ليسددها اللاعب المغربي متقنة لكن محمد الشناوي نجح في تحويلها إلى ركلة ركنية.





وانطلق محمد أوناجم في الدقيقة 70 من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها كابونجو كاسونجو باتجاه المرمى لكن محمد الشناوي ارتدى قفاز الإجادة وتصدى للكرة ببراعة وأنقذ فريقه من فرصة محققة.





وفي الدقيقة 71 تسلم مصطفى محمد تمريرة حازم إمام على صدره وسددها مباشرة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للزمالك ومعيدًا التقدم مرة أخرى لأبناء ميت عقبة، ثم يحصل على بطاقة صفراء خامسة في اللقاء، بسبب خلعه لقميصه خلال احتفاله بالهدف.





بعد هدف الزملك الثاني أجرى فايلر تغييران بإشراك الثنائي مروان محسن وأحمد فتحي بدلا من حمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وذلك قبل نهاية اللقاء بـ11 دقيقة لتنشيط فريقه.





وفي الدقيقة 81 مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى عليها مروان محسن وسدد الكرة بضربة رأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، ليرد كارتيرون بإشراك أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد، ثم تغيير ثاني بالدفع بمحمد عبد الغني بديلا لحازم إمام.





واعترض أيمن أشرف على حكم المباراة إيفان بيبيك في الدقيقة 83 ليخرج له حكم المباراة البطاقة الصفراء السادسة في المباراة، ليخرج محمد عبد الشافي من ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة بعد تدخل من وليد سليمان.





وفي الدقيقة 89 حصل أسامة فيصل على بطاقة صفراء سابعة في المباراة بعد تدخل قوي على أيمن أشرف مدافع الأهلي في وسط ميدان الفريق الأحمر.





واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق كوقت بدل من الضائع، حيث أهدر وليد سليمان فرصة إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92 بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل.





وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع انطلق أشرف بن شرقي الذي مرر الكرة إلى محمد أوناجم ومرر الكرة رائعة على طبق من ذهب إلى أسامة فيصل الذي سجل الهدف الثالث للزمالك.





ومرت الدقائق المتبقية من الوقت بدل من الضائع لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة واصل بهم صدارته لجدول الترتيب.



