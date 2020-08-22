في ذكرى وفاته.. تعرف على الموقف الطريف الذي أقامه كمال الشناوي في عبد الغني السيد

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:42 م
كمال الشناوي
كمال الشناوي
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبير كمال الشناوي، الذي يعد أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل.

ومن الطرائف التي عرفت عن الشناوي داخل الوسط الفني، أنه نجح ذات يوم في الحصول على رقم تليفون المطرب الكبير عبد الغنى السيد، الذي كان نجمًا في تلك الفترة.

هاتفه الشناوي وقلد صوت سيدة جميلة تعرب عن إعجابها به وتتمنى أن تراه، فوقع عبد الغني في الفخ الذي نصبه له، وحدد له الشناوي مكان اللقاء في شارع عماد الدين بوسط البلد في القاهرة.

ذهب في الموعد المحدد ووجده واقفًا ينتظر وراح يراقبه من بعيد ثم تقدم منه وسأله إن كان ينتظر سيدة جميلة فأصيب عبد الغني بالدهشة، وقال له الشناوي إنها "لن تحضر" ثم أسرع للاختفاء من أمامه.

وبعد مرور بضع سنوات بعد أن أصبح كمال الشناوي، نجمًا قابل عبد الغني السيد، في بيت الفنان أنور وجدي، وذكره بالحكاية فانفجر السيد ضاحكًا.



أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل نهائي الأبطال.. مدرب البايرن: باريس سان جيرمان يشبه برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

حازم إمام يهنئ زملائه بالفوز على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

منذ أقل من ساعة

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ 13 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ يوم

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

08:00 م

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

11:05 م

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية