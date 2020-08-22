في ذكرى وفاته.. تعرف على الموقف الطريف الذي أقامه كمال الشناوي في عبد الغني السيد

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبير كمال الشناوي، الذي يعد أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل.



ومن الطرائف التي عرفت عن الشناوي داخل الوسط الفني، أنه نجح ذات يوم في الحصول على رقم تليفون المطرب الكبير عبد الغنى السيد، الذي كان نجمًا في تلك الفترة.



هاتفه الشناوي وقلد صوت سيدة جميلة تعرب عن إعجابها به وتتمنى أن تراه، فوقع عبد الغني في الفخ الذي نصبه له، وحدد له الشناوي مكان اللقاء في شارع عماد الدين بوسط البلد في القاهرة.



ذهب في الموعد المحدد ووجده واقفًا ينتظر وراح يراقبه من بعيد ثم تقدم منه وسأله إن كان ينتظر سيدة جميلة فأصيب عبد الغني بالدهشة، وقال له الشناوي إنها "لن تحضر" ثم أسرع للاختفاء من أمامه.



وبعد مرور بضع سنوات بعد أن أصبح كمال الشناوي، نجمًا قابل عبد الغني السيد، في بيت الفنان أنور وجدي، وذكره بالحكاية فانفجر السيد ضاحكًا.







