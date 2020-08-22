إنچي خطاب توجه هذه الحكمة لمتابعيها فماذا قالت؟!

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بصورة جديدة لعا عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت إنچي بالصورة بإطلالة رائعة وجذابة ، بالكاچول مرتدية شميز باللون الأزرق وبنطلون جينز ، وتركت شعرها منسدلاً ،ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.

وشاركت جمهورها هذه الحكمة قائله : الحياة ليست عادلة ولكن الله عادل فلا تطلب العدل من الناس لأنهم سيخذلوك، ولكن اطلبوا العدل من الله لأنه لا يذل من لجأ إليه.

يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.

"وش تاني" من بطولة كلا من "كريم عبد العزيز و حسين فهمي و منة فضالي و محمد لطفي و تامر ضيائي و ميار الغيطي و سارة سلامة ومجموعة من الوجوه الشابة"، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.

أخبار تهمك

بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ يوم

حازم إمام يهنئ زملائه بالفوز على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

قبل نهائي الأبطال.. مدرب البايرن: باريس سان جيرمان يشبه برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ نصف ساعة

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ 14 دقيقة

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

08:00 م

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

11:05 م

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية