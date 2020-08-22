إنچي خطاب توجه هذه الحكمة لمتابعيها فماذا قالت؟!

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شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بصورة جديدة لعا عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.



وظهرت إنچي بالصورة بإطلالة رائعة وجذابة ، بالكاچول مرتدية شميز باللون الأزرق وبنطلون جينز ، وتركت شعرها منسدلاً ،ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.



وشاركت جمهورها هذه الحكمة قائله : الحياة ليست عادلة ولكن الله عادل فلا تطلب العدل من الناس لأنهم سيخذلوك، ولكن اطلبوا العدل من الله لأنه لا يذل من لجأ إليه.



يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.



"وش تاني" من بطولة كلا من "كريم عبد العزيز و حسين فهمي و منة فضالي و محمد لطفي و تامر ضيائي و ميار الغيطي و سارة سلامة ومجموعة من الوجوه الشابة"، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.