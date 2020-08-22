رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر: 100 ألف سائح زاروا المقاصد وعادوا لأوطانهم دون إصابات



وأشار الشاعر إلى أن لجنة الأزمات الخاصة بكورونا والمشكلة من عدد من الوزارات ربما تقرر خلال الأسابيع المقبلة إعادة تشغيل الأفراح بالفنادق بضوابط احترازية معينة حال تم التأكد من عدم حدوث أية إصابات او انتشار للفيروس من شخص لآخر خلال إقامتها.



وأوضح عضومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بنسبة كبيرة بعد إجازات عيد الأضحى، فيما حافظت فنادق الإسكندرية والعين السخنة ومطروح على نسب الأشغال العالية خاصة ان جميع المتواجدين بها من المصريين.



وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة الأوروبية خاصة من ألمانيا وبريطانيا أعلنت جاهزيتها لتنظيم رحلات إلى مصر بداية من شهر سبتمبر المقبل حال قررت دولها السماح بسفرمواطنيها خارج دول الاتحاد الأوروبى للسياحة.



قال محمود عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إن 100 ألف سائح زاروا المقاصد السياحية بالأقصر وعادوا لبلدانهم دون أن يصاب أى منهم، مشددًا على أن ذلك يؤكد على نجاح خطط الدولة فى الإجراءات الأحترازية ومواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن عودة السياحة 1 سبتمبر يعد يوم عيد للأقصر، وتابع:" 1 سبتمبر عيد بالنسبة للأقصر".وأضاف " عثمان"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا عصفت بالمخططات السياحية، كون صناعة السياحة بالنسبة للمحافظات السياحية هى الحياة، وتابع:" ولكن نحن متفائلين بعودة السياحة..وسيكون هناك تدفق سياحى كبير خلال الفترة القادمة".ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، أن السياحة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية فى دعم صناعة السياحة، وتابع:"السياحة الداخلية عمرها ما خذلت صناعة السياحة بمصر ".ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق التى يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات سيتم توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الغاء الترخيص.. وأضاف ان الضوابط التى وضعتها الدولة لتشغيل الفنادق تحظرعلى الفنادق إقامة اية حفلات او افراح بها حاليا.وأوضح الشاعر ان الغرفة لم تتلق إلى الآن أية شكاوى بقيام فنادق بتنظيم أفراح كما لم تقم شرطة السياحة والآثار بإبلاغ الوزارة بذلك، مرجحا أن تكون المنشآت التى نظمت مثل تلك الفاعليات تابعة لجهات غير وزارة السياحة او تكون تلك الصور قديمة.