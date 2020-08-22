طرح 9 آلاف فدان بالإيجار لمزارعي البطاطس التصديرية بالصالحية (فيديو)

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عرضت شركة 6 أكتوبر للمشروعات الزراعية، 9 آلاف فدان من أجود أراضيها بالأيجار لمزارعى البطاطس التصديرية خلال الموسم الحالى 2020 _ 2021.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان شركة 6 اكتوبر تعد نموذج ناجح للتعاون المثمر بين مصر وليبيا، لزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة على مساحة 33 الف فدان، وانها خصصت 9 آلاف فدان خالية من العفن البنى ومعتمدة من الاتحاد الأوروبى، بالإيجار لمزارعى البطاطس التصديرية.



واوضح غانم ان مساحة الـ 9 أفدنة مقسمة على 62 جهاز للرى المحورى داخل مساحة الـ 33 فدان، لافتا الى موقع الشركة المتميز ىف قلب مصر، حيث تقع على مسافة 86 كيلو من مطار القاهرة وعن ميناء السخنة 100 كيلو، كما تبعد عن ميناء دمياط 120.





من جهة أخرى، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بسحب قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعى فى منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7)، تبلغ مساحتها 250 فدانا بمحيط الأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة الفرافرة، وذلك فى أول تطبيق عملى وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضى من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة "تسقيع الأراضى"، والتى سبق أن أعلنت عنها شركة الريف المصرى الجديد وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.