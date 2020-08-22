أمين عام منظمة السياحة العالمية يصل مصر بأول زيارة له خارج أوروبا

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دعا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصل إلى القاهرة منذ قليل زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ ازمة فيروس كورونا المستجد وإستئناف السفر والطيران في إسبانيا.



واستقبله العناني بميناء القاهرة الجوي حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والاجراءات الإحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي دوذلك بعد إستئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.



وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.



ومن الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وإستئناف السفر والطيران في إسبانيا.



وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، ولازالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحي وسرعة التعافي منها وإستئناف السياحة الخارجية، بالاضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.



كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي سينعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريرى لجنتى التنافسية والسياحة المستدامة.



وعقد اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندقية والشركات السياحية، لاعتماد الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من 1 سبتمبر 2020.



وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارا من ١ سبتمبر المقبل، كما أنه سيتم اعتبارا من ١ سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية لها.



مع التأكيد على ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فرداً بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.



هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة مع قياس درجة حرارة العاملين والزائرين ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.



وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).



ولدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، كان قد وجه الدكتور خالد العناني، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى يونيو الماضى، بمد فترة مبادرة "صيف فى الصعيد" التي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020.



وتمنح المبادرة تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.



كما تم ارجاء تنظيم أية رحلات للفنادق العائمة (Nile Cruises) لشهر أكتوبر2020.

