الريف المصري: توصيل الكهرباء لأراضي المغرة وغرب المنيا (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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بدأت شركة الريف المصري الجديد، صاحبة الولاية على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان في توصيل الكهرباء لأراضى المغرة بجنوب شرق منخفض القطارة وغرب غرب المنيا.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، اليوم السبت إن شركة الريف المصرى نجحت فى التعاقد مع شركة أنارة لتوصيل الكهرباء لأراضي المغرة وغرب غرب المنيا خلال 18 شهرًا.

وأوضح غانم أن شركة انارة سوف تقوم بأنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية العملاقة، بالإضافة لمحطات طاقة الرياح بأستثمارات تتجاوز الـ 7 مليارات جنيه، لافتا الى انه شركة الريف المصرى قامت بتخصيص مواقع لفرق العمل بشركة انارة للبدء فى مد خطوط الكهرباء فى اراضى المغرة وغرب غرب المنيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بسحب قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعى فى منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7)، تبلغ مساحتها 250 فدانا بمحيط الأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة الفرافرة، وذلك فى أول تطبيق عملى وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضى من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة "تسقيع الأراضى"، والتى سبق أن أعلنت عنها شركة الريف المصرى الجديد وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.

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