محمود البزاوي يوجه رسالة من القلب لمؤمن زكريا

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وجه الفنان محمود البزاوي رسالة من القلب لنجم الأهلي مؤمن زكريا وذلك من خلال تغريدة له عبر موقع تدوين التغريدات تويتر.





وعلق قائلًا: ‏كل الدعم و الحب و الدعاء بالشفاء للكابتن الجميل و الموهوب اوي مؤمن زكريا .. ترجع بالسلامه من تاني يا رب و تملا الملعب كله نشاط و بهجه .. شكرا لصديقي احمد عز على اللفته الجميله اوي دي.





وشهد عرض "علاء الدين" للنجم أحمد عز، بكاء نجم نادي الأهلي اللاعب مؤمن زكريا.



وامتدح عز، مؤمن زكريا بعد انتهاء العرض قائلًا: "معانا النهاردة نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول" وهو ما تسبب في بكاء اللاعب.



يذكر أن مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".