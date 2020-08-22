الخطبة لا تتعدى 10 دقائق.. تعرف على ضوابط عودة صلاة الجمعة بالمساجد

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قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإجراءات المتبعة في صلاة الجمعة هي نفس المتبعة في باقي الصلوات، لافتًا إلى أن تجربة عودة الصلاة في المساجد خلال الخمسة أسابيع الماضية أكدت مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد.



وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الأوقاف أصبحت تمتلك آليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات، وتسير في مسار الحفاظ على حياة وصحة المواطنين.



وأشار إلى أن خطبة الجمعة لا تتعدى 10 دقائق، مؤكدًا أن فترة الـ10 دقائق كافية لتوصيل الرسائل الهامة، منوهًا بأن حالة الوعي الموجودة في المسجد هي المسئولة عن عودة صلاة الجمعة، وهيالضابط الرئيسي لاستمرار الصلاة في المساجد.





الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة



ووجه وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة، مؤكدا على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله عز وجل أن يعجل برفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد والعباد.

