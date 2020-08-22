شاهد.. علي ربيع يغازل جمهوره بصورة من الشاطئ

Advertisements

غازل الفنان على ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع ابادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر علي ربيع بالصورة من الشاطئ وهو يستمتع بالأجواء الصيفية من الساحل.



وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيه مع الصورة وتعددت الكثير من التعليقات منها "منور يا ربيع ".



يتم عرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.



يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.