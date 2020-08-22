نوال الزغبي تعرب عن اشتياقها للبنان: هالبد بطل يشبهني

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أعربت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن اشتياقها للبنان الذي كان محط انظار العالم، مشيرة الى انها تشعر بأن البلد بات لا يشبهها.



وغردت نوال على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يوم بعد يوم عم حس هالبلد عّم ببطل يشبهني.. الناس اللي فيه بطلّو يشبهو بعض.



وأضافت: اشتقت للبنان الحقيقي اللي كان محط انظار العالم كله.. اشتقت للبنان الاخضر وجبالو البيضا والعلم اللي برفرف وبيجمع تحتو كل ولادو.. اشتقنا نفتخر ببلدنا".



وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها وأكدوا على أن ماكتبته حقيقي وجميعهم يشعرون به.