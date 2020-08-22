في ذكرى وفاته.. أوصى كمال الشناوي بتقديم قصة حياته كما كتبها.. تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، ويعد من أحد دنجوانات السينما المصرية.

رحب كمال الشناوي، تمامًا بأن تُقدم حياته، على الشاشة، لكنه قرر أن يكتب هو القصة والسيناريو وأوصى ابنه المخرج السينمائي محمد الشناوي، أن يتولى الإشراف على كل التفاصيل، كما كتبها بالضبط.

كثيرًا من المواقف حكاها كمال لابنه ربما لم يدونها كلها في السيناريو، ومن البديهي أنه سيتضمنها أيضًا في أحداث الفيلم أو المسلسل الذي يُقدمه عن أبيه.

أعلن كمال الشناوي، قبل وفاته أنه ينتظر القناة التليفزيونية التي تقدر مذكراته الشخصية ماديا ليعرضها على القناة قبل طرحها مسلسلًا تليفزيونيًا حيث كان قد اتفق مع نجله السيناريست والمخرج محمد الشناوي، علي كتابة المسلسل.

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