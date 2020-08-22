التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار، وصاروخ باليستي أطلقهما ميليشيات الحوثي تجاه السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، مساء اليوم السبت، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

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