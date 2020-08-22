خليفة كاسيميرو يصدم ريال مدريد

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي الجدل حول مستقبله، حيث أكد النجم الشاب إستمراره في صفوف الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشارت شبكة تلي فوت الفرنسية إلى أن كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني، حيث أن الملكي يضع اللاعب على أولويات أهدافه في الصيف المقبل.

وقال كامافينجا في تصريحات لشبكة Telefoot الفرنسية :" لا يزال أمامي عامين في عقدي مع رين لذا سأستمر في الفريق الموسم المقبل".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"إهتمام الأندية لم يجعلني أتغير، إنها كرة القدم، هناك دائما أشياء صحيحة وأخرى كذبة".

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