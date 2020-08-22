محليات المنيا تنذر المخالفين.. وحصر شامل للمباني

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واصلت الوحدات المحلية في المنيا، إجراء أعمال الحصر الشامل لكافة المباني المخالفه، وأرسلت إنذارات للمخالفين بضرورة التوجه إلي المراكز التكنولوجيه لسداد قيمة جدية التصالح قبل في مخالفات البناء قبل انتهاء المهله المقرره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.



في ديرمواس، كلفت المهندسه نبيله علي محمود رئيس المركز، المهندس عماد مهران رئيس قرية بني حرام ورجال التنظيم، بتحديد المنازل المخالفة التي لم تتقدم للتصالح وكتابة مايفيد أنها مخالفة علي واجهة وجدران هذه المنازل لتعريف صاحب العقار المخالف وإنذاره بسرعة التقدم للتصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الفوريه له.



شددت رئيس المركز علي جميع رؤساء القري بسرعة كتابة عبارة المنزل مخالف علي واجهة كافة المنازل المخالفة بدائرة المركز، إذ تبين أن العديد من المواطنين لايعلمون بأن منازلهم مخالفه، ومن لديه علم بالمخالفه يتم التأكيد عليه بسرعة التقدم للتصالح قبل تنفيذ قرار الإزالة.



وفي مدينة المنيا، شدد العقيد محمد صلاح رئيس المركز، على الإلتزام بعمل حصر شامل ودقيق لكافة المخالفين لتقديم طلبات تصالح وسداد ٢٥٪ جدية وعمل إنذارات بالسداد خلال المده المحدده وإعلان المخالف بأنه إذا لم يقم بسداد جدية التصالح فى هذه المده وأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال ذلك بإزالة المخالفه.

