عبدالغني هندي: الرئيس السيسي أكد متابعته لملف تجديد الخطاب الديني

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الأوقاف، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على متابعته لملف تجديد الخطاب الديني في مصر.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف بنفسه ولحظة بلحظة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اهتم اهتمامًا بالغًا بهيئة الأوقاف وملف مال الوقف وإعادته، معلقًا: "الرئيس ذهب إلى ما يذهب له رئيس من قبل في إدارة مال الوقف، والأوقاف يسترد أمواله".

ولفت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الوزارة كان لها دور هام جدًا في إضافة محتوى رقمي ديني.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام، أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.

الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة

ووجه وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة، مؤكدا على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله عز وجل أن يعجل برفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد والعباد.

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