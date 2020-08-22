بعد إنقاذ 3 أخرين.. غرق طفل بمصيف بلطيم وبدء البحث عن الجثمان

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تعرض طفل للغرق في البحر الأبيض المتوسط بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 15 عام ويدعي " إبراهيم فهمي" ويقيم بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، بينما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين من الغرق شابين وفتاة.



وأكد مصدر بالمصيف، أن حالات الغرق وقعت بشاطئ الأمل، وأنه بعد إنقاذ الثلاث أشخاص، فوجئنا بوالدة الطفل إبراهيم تبلغ عن إختفاءه علي نفس الشاطئ، وبدأت علي الفور بالبحث حتي تأكدنا أنه قد لقي مصرعه غرقا في البحر، وعلي الفور تم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وتابع المصدر، أنه تم البدء علي الفور في عمليات البحث في البحر علي الطفل، وأنه قد تم عقد النية علي إحضار الكابتن إيهاب المالحي وفرقته من الغواصين والمنقذين علي الفور للبحث عن الطفل الغريق إذا لم يتم إستخراجه حتي ظهر غد الأحد، ولكي لا تتكرر مأساة الشاب نور كلش الذي غرق في المصيف وظلت جثته في البحر 11 يوما يقوم المختصين بالبحث عنها حتي تم انتشالها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.