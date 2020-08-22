بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي سيف زاهر، أن نادي بيراميدز، يتفاوض مع 4 لاعبين من النادي الأهلي من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتحدث "زاهر"، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قائلا:" بيراميدز يفاوض كل محمد شريف، وعمار حمدي، وأليو ديانج وحمدي فتحي".

 

وتابع:" الأهلي سيعمل على التحرك بشكل سريع والتجديد لتلك اللاعبين في الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ عليهم، حتى لا يخطف منه بيراميدز لاعبين آخرين".

                       

وأتم:" أسعار اللاعبين بقت في السما، الأهلي في أزمة دلوقتي وبيراميدز بيدفع أرقام كبيرة في اللاعبين، ومتجه بقوة على لاعبي النادي الأهلي".

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