بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن نادي بيراميدز، يتفاوض مع 4 لاعبين من النادي الأهلي من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث "زاهر"، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قائلا:" بيراميدز يفاوض كل محمد شريف، وعمار حمدي، وأليو ديانج وحمدي فتحي".

وتابع:" الأهلي سيعمل على التحرك بشكل سريع والتجديد لتلك اللاعبين في الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ عليهم، حتى لا يخطف منه بيراميدز لاعبين آخرين".

وأتم:" أسعار اللاعبين بقت في السما، الأهلي في أزمة دلوقتي وبيراميدز بيدفع أرقام كبيرة في اللاعبين، ومتجه بقوة على لاعبي النادي الأهلي".