صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقدت الدكتورة سماح جاد، مدير ادارة المستشفيات بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى قلين المركزى، لمتابعة تشغيل العناية المركزة بالمستشفي، بحضور الدكتور محمد عمر، إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأكدت الدكتورة سماح جاد، مدير ادارة المستشفيات بكفر الشيخ، أن العناية المركزة تضم 9 أسرة، و9 مونتور، و3 أجهزة تنفس صناعي، مشيرة إلي أن تشغيل العناية المركزة، يعتير إضافة قوية فى إطار مواجهة فيروس كوررونا المستجد وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.


ووجهت "جاد" الشكر والتقدير للفريق الطبى من إدارة مستشفى قلين المركزى، للجهود المبذولة لصالح المرضى، ورعايتهم، وتقديم خدمات متميزة لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)
صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)
صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)
صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)
صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)
صحة كفرالشيخ: بدء تشغيل قسم "العناية المركزة" بمستشفى قلين (صور)

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