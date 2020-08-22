محمد رمضان يشارك جمهوره من حفل خطوبة ابنة مدحت العدل

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو لخطوبة ابنة مدحت العدل وذلك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".



وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلاً :"من خطوبة حبيبتي وبنت حبيبي مدحت العدل علي عمر شطا ربنا يحفظكم ويسعد أيامكم ".



يشار إلي طرح الفنان محمد رمضان أغنيتة" كورونا فيروس " التي نالت إعجاب الجمهور وحازت علي العديد من المشاهدات وبعدها اغنية "تيك توك"



وخاض رمضان السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.



