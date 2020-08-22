لطيفة تشارك جمهورها بصورة من كواليس أغنية "خليني"

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:57 م
لطيفة
لطيفة
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة والمطربة التونسية لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها منذ قليل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لطيفة بالصورة من كواليس أغنية "خليني" ، والتي طرحتها مؤخرًا ، وعلقت لطيفة علي الصورة قائله : خليني من هالعيشة يزيني ، من كواليس تصوير الكليب .

خليني" كلمات ياسين الحمزاوي ، الحان وتوزيع امين خلوصي ، جيتار إيهاب ليمام ، صولو كيبورد محمد الرزقي ، إيقاع تونسي جلال الشواشي .

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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