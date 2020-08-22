أحمد موسى: الوضع في غرب ليبيا غير مطمئن (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في غرب ليبيا غير مطمئن، كاشفًا عن أن الشعب الليبي لن يسمح بموجود ميليشيات على أرضه.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن هناك ترحيبًا وتفائلًا بشأن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، لكن لا بد من الحذر الشديد لأن الوضع على الأرض في غرب ليبيا غير مطمئن.



وكشف الإعلامي أحمد موسى عن أن هناك ترتيبات مرجح أن تظهر في ليبيا، ويجب أن الانتباه لما يحدث في غرب ليبيا.



وتابع موسى أن الشعب الليبي من سيختار المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد ليبي يسمح بتسليم ثروات بلده إلى الغزاة الأتراك، أو إقامة قواعد عسكرية تركية تقام على الأراضي الليبي.









كان قد نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.



وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".



ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.







وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.



وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".



وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".





وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

